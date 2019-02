ADRZ en ZorgSaam bereiden zich voor op Brexit

GOES - De Zeeuwse ziekenhuizen bereiden zich voor op de gevolgen van een harde Brexit. Net als in andere ziekenhuizen in Nederland zijn teams opgezet om te onderzoeken wat de effecten zijn op onder meer de beschikbaarheid van medicijnen en hulpmiddelen, apparatuur en software uit Engeland.

Ziekenhuis ZorgSaam laat weten dat er het crisisteam al een risicoscan en analyse heeft gemaakt. Woordvoerder René Maas geeft aan dat Nederland veel medicatie gebruikt die van de andere kant van het Kanaal wordt geïmporteerd of daar is goedgekeurd. ,,Als de scheiding niet goed wordt geregeld, is die medicatie vanaf 29 maart mogelijk niet meer toegelaten op de Nederlandse markt.” Een groot deel van de hulpmiddelen - denk aan stents, pacemakers, verbanden en spuiten - heeft een Brits certificaat voor gebruik in de EU. ,,Ook die certificaten verliezen op 29 maart mogelijk hun geldigheid. Voor handschoenen of spuiten kun je makkelijk naar een andere leverancier gaan, voor bijvoorbeeld stents is het een ander verhaal. Daar moet je rekening houden met een jaar inleer-effect, dus lange tijd voor je zo’n ander product optimaal kunt toepassen.”

Risico's

Ziekenhuis ADRZ is vorig jaar begonnen met een breed team risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Zo zijn 481 leveranciers aangeschreven om te onderzoeken of daar risico’s zijn. Voor zover daarvan sprake was, zijn die weggenomen door voor andere leveranciers te kiezen. ADRZ heeft ook nagegaan of er nog medische hulpmiddelen zijn die gecontroleerd worden door instanties in het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet (meer) het geval. Ook is voorgesorteerd op eventuele belastingtechnische wijzigingen op producten en facturen uit het Verenigd Koninkrijk.

Scheldezoom Farmacie, verantwoordelijk voor de levering van geneesmiddelen in de ziekenhuizen in Goes, Vlissingen en Terneuzen en een aantal zorginstellingen in Zeeland, volgt zelf de ontwikkelingen en onderneemt waar nodig actie.

Crisisteam

Het is voor ziekenhuizen bijzonder lastig om te achterhalen waar de problemen zullen ontstaan en hoe groot die zullen zijn, geeft de koepel van Nederlandse ziekenhuizen NVZ aan. Elk ziekenhuis heeft met duizenden leveranciers te maken en gebruikt naar schatting zeker 80.000 producten. Het gaat dan om zaken als medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en diagnostische tests. Lang niet altijd is duidelijk of goederenstromen lopen via het Verenigd Koninkrijk en of productregistraties daar liggen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft een crisisteam opgezet dat zich hiermee bezighoudt.

Corine Bakker, woordvoerder van de NVZ: ,,Het lastige is dat het nogal afhangt van wat voor Brexit het wordt: als de huidige deal doorgaat is er een overgangstermijn tot december 2020 en zullen er geen acute problemen ontstaan. Er is dan voldoende tijd om afspraken te maken. Komt er geen deal, dan is die tijd er niet.”