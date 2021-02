ADRZ begint proef met chemokuur en immunotherapie aan huis

VLISSINGEN - Ziekenhuis ADRZ is een proef begonnen die het mogelijk maakt dat patiënten thuis chemokuren of immunotherapie krijgen. Het komende halfjaar is dat alleen nog mogelijk voor een beperkte groep patiënten, van oven de Westerschelde, die de medicijnen Azacitidine, Bortezomib en Trastuzumab krijgen.

Tot februari kon deze medicatie alleen in het ziekenhuis toegediend worden. Jaarlijks komen zo'n zeventig patiënten per jaar in aanmerking voor thuisbehandeling, aldus het ADRZ. Zij krijgen immunotherapie als onderdeel van borstkankerbehandeling en chemotherapie bij kwaadaardige beenmergaandoeningen (MDS/CMML/AML) en Multipel myeloom.

De proef is een samenwerking van ADRZ en Allerzorg-Care for Cancer. Oncologieverpleegkundigen gaan op maandag en donderdag in de regio naar patiënten toe om de medicatie toe te dienen. Zij hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis, wat voor henzelf en hun mantelzorgers prettiger is.

Als de proef slaagt, wordt deze vanaf augustus uitgebreid. Tholen en Zeeuws-Vlaanderen maken nu nog geen onderdeel uit van de pilot. De nieuwe aanpak past binnen het streven om zorg dichter bij de patiënt te leveren, als dit kan. Dat is een van de strategische doelen die geformuleerd is in de strategie Samen Zeeland. Het thuis toedienen van medicijnen is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de prikpen voor astmatische, jonge patiënten. Zo'n vijfentwintig patiënten hebben in mei een prikpen gekregen waarmee zij zelf een medicijn kunnen toedienen dat astma-aanvallen kan voorkomen.

ADRZ gaat per specialisme bekijken of er meer medicijnen zijn die thuis kunnen worden toegediend.