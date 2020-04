Adrie (79) uit Oudelande sjeest achter fietsendief aan: ‘Het leek wel wild west!’

Zonnepane­len op je dak? Dan heb je deze maand extra stroom, dankzij corona

19:20 VLISSINGEN - Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, kan in zijn handen wrijven. Zeker als je er veel hebt. Want de opbrengst aan zonne-energie was in het voorjaar zelden zo hoog als in de afgelopen vijf weken. Met dank aan onder meer de coronamaatregelen.