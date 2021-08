Adriana (80) is even terug in Yerseke: ‘Als we muziek maakten, hoorde je ons tot ver in de omgeving’

Met vader doken ze in de muziek. Hij was tambour-maître van muziekkorps Mozart. Hij maakte hen alle drie eerst wegwijs op de blokfluit en daarna bespeelden ze een eigen instrument; Adriana op de banjo, en haar zusjes gitaar en accordeon. Ze pasten naadloos in het schoolbandje en traden ook in gezinsverband op. Bijna elke avond musiceerden ze: ,,We hoefden maar een melodie op de radio te horen of we zaten al mee te zingen en te tikken. Dan keken we elkaar aan, grepen de instrumenten van hun spijkers in de muur, tilden de accordeon uit de bedstee, vader schoof achter zijn drumstel en lós gingen we.”



Op zondagochtend liepen ze met hem naar de kerk. Moeder ging ’s middags. ,,Dan bleven wij thuis, speelden populaire muziek en hadden veel plezier. Maar, drukte moeder ons steeds op het hart: zodra de dienst voorbij was, moesten we uit een christelijker vaatje tappen, dus dan schakelden we over op liedjes als Veilig in Jezus’ armen. Want we waren tot ver in de omgeving te horen.”