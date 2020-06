Adriaan wil met zijn zonnepanelen straks zijn elektrische auto opladen en huis verwarmen

Kinder- en jeugdkli­niek Ithaka volgens jury mooiste gebouw van Zeeland

19:22 MIDDELBURG - De nieuwbouw van kinder- en jeugdkliniek Ithaka, onderdeel van Emergis in Kloetinge, is uitgeroepen tot het mooiste nieuwe gebouw van Zeeland. Het ontwerp van Rothuizen Architecten kreeg alle lof van de vakjury. Stal 13 in Terneuzen, een ontwerp van Bouwadvies Zeeland, won de publieksprijs.