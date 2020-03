Adri van de Wege moet aan boord cruiseschip blijven: ‘Ik ben positief getest’

‘Op de camping zit ik veiliger dan in de stad’; toch blijft 90 procent van de kampeer­ders weg

16:17 WOLPHAARTSDIJK - Het liefst was hij in zijn stacaravan gebleven. ,,Op de camping zitten we eigenlijk veiliger dan in de stad: hier zijn veel meer mensen.” Toch heeft de 72-jarige Guy Joly zondagavond zijn biezen gepakt en zit hij inmiddels, samen met zijn vrouw, thuis in Brussel.