Adri de Buck neemt afscheid van de HZ: ‘dit is een goed moment’

Zodra Adri de Buck begint te praten over het hoger onderwijs en de HZ, is hij amper te stoppen. Het lijkt of hij nog lang niet aan een afscheid denkt. Toch draagt hij morgen ‘met gerust hart’ het stokje over aan zijn opvolger John Dane. ,,Dit is een goed moment”, vindt De Buck. ,,De HZ heeft een heel goede financiële basis. De opleidingen en onderzoeksgroepen worden goed beoordeeld door studenten en accreditatiecommissies, en het nieuwe gebouw in Middelburg is net opgeleverd.”