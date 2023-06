Ademloos luisteren en rocken met Anouk op Concert at Sea

Anouk stond al eerder op het hoofdpodium van Concert at Sea. Dat was in 2017. De lange lokken van toen zijn er niet meer. De zangeres heeft een korte bruine coupe, én ze straalt. Zelfs als ze snipverkouden is. Af en toe moet ze er even een papieren zakdoek bijhalen. ,,Ik heb veel slijm”, zegt ze eerlijk. Maar ook als ze verkouden is, klinken haar uithalen geweldig.