Ad uit Middelburg schreef een boek over zijn herseninfarct: ‘Opeens dacht ik: wat wordt het licht wit’

Vos nu ook ’s nachts vogelvrij op Schou­wen-Duiveland en in de Yerseke Moer

3 november MIDDELBURG - Tot dusver hoefden vossen in Zeeland ’s nachts niet bang te zijn voor een kogel. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari mogen jagers, met behulp van nachtzichtapparatuur en een geluiddemper, op Schouwen-Duiveland en in de Yerseke Moer ook in het donker vossen schieten.