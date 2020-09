Ad Koppejan, 10 jaar na weigeren gedoogsteun PVV: ‘Ik heb niets meer te verliezen’

Digna Sinke is heel geordend en ontzettend chaotisch. Het is allebei in de Bewaerscho­le te zien

24 september BURGH-HAAMSTEDE - Digna Sinke spaart suikerzakjes en plakt ze keurig netjes in. Archiveert haar spullen met een ongekende precisie. Maar in haar hoofd heerst chaos. Beide komen bij haar expositie in de Bewaerschole aan bod. Ze geven een intieme glimp prijs van de in Zeeland geboren cineaste