Actrice van 'Filthy' maakt indruk bij Film by the Sea

VLISSINGEN - De heftige Slowaakse film 'Filthy', over de gevolgen van een verkrachting, is te zien op Film by the Sea. Hoofdrolspeelster Dominika Zeleníková is in Vlissingen aanwezig.

Het blijft een vervreemdende ervaring. Je hebt anderhalf lang naar een indringende film gekeken. De aftiteling rolt over het scherm en het licht gaat aan. En dan stapt ineens de hoofdrolspeelster, met wie je net intensief hebt meegeleefd, in levenden lijve de bioscoopzaal binnen.

De Slowaakse actrice Dominika Zeleníková (27) is twee dagen te gast bij Film by the Sea. Daar is ze te zien in 'Filthy', het regiedebuut van Tereza Nvotová. Zeleníková speelt in de film de 17-jarige Lena, die wordt verkracht door haar wiskundeleraar. Ze zwijgt erover en keert zich daarna steeds meer naar binnen, met alle gevolgen van dien.

De opnames waren intensief, zei Zeleníková woensdagmiddag. ,,Bij zo'n zwaar onderwerp is het belangrijk dat je een heel goede regisseur hebt bij wie je je veilig voelt. Tereza bereidde ons heel goed voor, ondersteunde ons mentaal en wist het maximale uit alle acteurs te halen. Ik probeerde wel te voorkomen dat ik de hele dag in mijn hoofd met de film bezig was. Op de set gaf ik altijd 100 procent, maar daarbuiten liet ik het los."

Wie het slachtoffer wordt van verkrachting, kan in Slowakije op weinig begrip en hulp rekenen, aldus Zeleníková. ,,We hebben geen systeem zoals hier in Nederland. Er is altijd gebrek aan geld. Daardoor is er geen budget voor goede psychische hulp."

Bovendien gaan de daders in veel gevallen vrijuit. ,,De politie doet vaak niet meer dan een aantekening maken, maar biedt verder geen hulp. Je moet altijd zelf met bewijzen komen, je verhaal keer op keer vertellen voordat uiteindelijk wellicht iemand je gelooft."

Voor haar rol sprak Zeleníková zelf met een slachtoffer. ,,Dat heeft mijn ogen wel geopend. Het is toch wezenlijk anders of je erover leest of dat iemand uit eigen ervaring erover vertelt. Dan voel je pas echt wat een slachtoffer moet doormaken."