Activiteiten in Zeeland afgelast vanwege zware windstoten: ‘Windkracht 8, dan waait alles kapot’

De Duitsers zijn eindelijk verslagen, wat gaat er door u heen?’ ‘Ik bin stikblieë!’

8:27 Deze week heb ik nog elke dag gekeken naar de Bevrijdingsjournaals die de NOS uitzendt. Zes dagen lang komt er na het NOS-Journaal een extra journaal over de slag op de Normandische kust, alsof het vandaag de dag gebeurt. Er wordt her en der kennelijk wat lacherig over gedaan, ik vind het fantastisch. De verslaggevers ter plaatse, de oude beelden, de analyse en het weerbericht, ik kan er geen genoeg van krijgen. Op National Geographic is ’s avonds laat eenzelfde soort programma, maar dat had ik na één keer wel gezien.