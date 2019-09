Acties op til bij Eastman Middelburg na klappen cao-onderhandelingen

Veel meer overtredin­gen van milieure­gels in Zeeland, geen groter risico op zwaar ongeval

17:40 MIDDELBURG - Het aantal overtredingen bij grote milieubedrijven is in Zeeland vorig jaar flink toegenomen. Bij 17 van de 21 geïnspecteerde bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. In 2017 was dat bij iets meer dan de helft.