Acties in streekvervoer gaan door, ook in het weekend

De wethouder, de directeur en de sleutel van de schouwburg Middelburg

19:05 MIDDELBURG - Ja, die nieuwe stoelen in de gerenoveerde schouwburg van Middelburg zitten dus echt lekker. En die vijf centimeter extra beenruimte is ook heerlijk. ,,We hebben één rij opgeofferd. Er zijn dus iets minder stoelen maar er is wel meer comfort'', knikt schouwburgexploitant Frans Lievens tevreden. ,,We hebben kwaliteit boven kwantiteit gesteld.''