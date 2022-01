Acties dreigen bij Westerschelde Ferry, bonden stellen ultimatum

Bestuurder Marlies Peeters van FNV Streekvervoer kan nog niks zeggen over het soort acties. Woensdag gaat er een ultimatum uit naar de directie van de Ferry. Peeters kan ook nog niet zeggen wanneer dat afloopt. ,,De bal ligt bij de directie. We willen even afwachten hoe die op het ultimatum reageert. Misschien doet de Ferry toch nog een poging om eruit te komen."

Lijnrecht tegenover elkaar

Personeel en directie staan lijnrecht tegenover elkaar over de loonkosten. De directie wil een redelijke loonsverhoging over een langere periode bieden, maar in een constructie waarbij de medewerkers bang zijn dat ze nauwelijks nog overuren krijgen uitbetaald. Andersom ziet de Ferry een inflatiecorrectie over een langere periode niet zitten, omdat onduidelijk is hoe hoog die uitvalt.