Acties bij Ovet voorlopig van de baan

Snel internet in veel Zeeuwse buitengebieden

12:37 MIDDELBURG - De inwoners en bedrijven in de Zeeuwse buitengebieden van Axel, Goes, Hoek, Hulst en Serooskerke gaan snel internetten. Vanaf mei worden de eerste klanten aangesloten op het vast-draadloos netwerk. In de regio’s Oost-Souburg en Rilland is nog onvoldoende interesse voor breedband internet. Delta zoekt daar naar een oplossing.