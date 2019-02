Actiegroep pulsvissers houdt crisisberaad

Drie bestuur­ders betrapt op rijden onder invloed van drugs

8:17 GOES - Drie bestuurders zijn gisteravond en afgelopen nacht betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Twee van hen reden gisteravond in de buurt van Goes. Uit de speekseltest bleek dat zij cocaïne en thc gebruikt hadden. De derde werd afgelopen nacht betrapt in Zierikzee. Deze persoon testte positief op amphetamine en thc. Van het drietal is bloed afgenomen voor nader onderzoek.