Actie voor teler Kees Hamelink gaat viral: pruimen te klein voor de supermarkt

Deepgroove at the Beach is een cadeautje voor zomerend Zeeland

12:17 SCHARENDIJKE - De zon in de zee zien zakken, terwijl je in trance danst op moddervette dance en techno beats. Beachclub Perry's in de oksel van de Brouwersdam beleefde zaterdag weer een afgeladen volle zomereditie van Deepgroove at the Beach.