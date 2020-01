Actie tegen loos alarm werkt: Zeeuwse brandweer rukt minder uit

MIDDELBURG - De brandweer heeft vorig jaar in elf van de dertien Zeeuwse gemeenten minder hoeven uit te rukken na een brandalarm. In totaal daalde het aantal (vermeende) branden waar de brandweer op afging naar 1448, een daling van bijna 10 procent ten opzichte van 2018 .

Bij één incident kunnen ook meerdere blusvoertuigen en meerdere brandweerposten betrokken zijn geweest. De daling is vooral toe te schrijven aan de afname van loze meldingen door automatische brandmelders. Bij de 1448 incidenten worden immers ook de uitrukken na een loze melding meegeteld. Die loze meldingen vormen een aanzienlijk deel van het totaal.

Uitzondering

Twee gemeenten, Schouwen-Duiveland en Sluis, vormen een uitzondering op de dalende trend in Zeeland. In deze gemeenten rukt de brandweer de laatste jaren steeds vaker uit na een brandalarm, zo blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio Zeeland. Vergeleken met 2018 was in de gemeente Sluis een toename van 126 naar 140 incidenten en op Schouwen-Duiveland van 127 naar 149. Het is onduidelijk waardoor juist in deze gemeenten sprake is van een stijgend aantal incidenten.

Spectaculair

Daar staat tegenover dat onder meer in de gemeente Middelburg sprake is van een tamelijk spectaculaire daling. In vier jaar tijd is in de Zeeuwse hoofdstad het aantal uitrukken bijna gehalveerd. Vorig jaar nam het aantal brandincidenten opnieuw af in de gemeente Middelburg, van 155 naar 116. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is de daling van het aantal uitrukken vooral te danken aan de succesvolle campagne tegen loze meldingen door automatische brandmeldingsinstallaties. En doordat de meeste automatische alarmsystemen zich in de grotere steden bevinden, neemt juist in die plaatsen het aantal uitrukken na een brandmelding het sterkst af. Er waren vorig jaar ruim 10 procent minder automatische meldingen dan in 2018.

Het aantal uitrukken na een brandmelding per gemeente in 2019 (met tussen haakjes het aantal in 2018): 1. Terneuzen 198 (207), 2. Vlissingen 170 (198), 3. Goes 152 (177), 4. Sluis 149 (126), 5. Schouwen-Duiveland 140 (127), 6. Middelburg 116 (155), 7. Veere 111 (133), 8. Borsele 102 (102), 9. Reimerswaal 91 (117), 10. Hulst 78 (100), 11. Tholen 72 (74), 12. Kapelle 40 (46) en 13. Noord-Beveland 29 (41).

Stormschade en liftopsluitingen