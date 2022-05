Acronius Kramer: ‘Waarom ik? Er zijn er zo veel meer die een lintje verdienen’

Nadat de vader van Acronius Kramer begin 2021 op zeer hoge leeftijd overleed, kreeg de familie een brief van het Kapittel voor de Civiele Orden. De vraag was of de koninklijke onderscheiding die hij in 1984 had gekregen weer teruggestuurd kon worden. ,,Want in de documenten die je erbij krijgt, lees je ook dat dat moet. Anders krijg je een boete”, vertelt de Goesenaar. ,,Er staat: ‘Dit is niet uw eigendom, u hebt het in bruikleen’. Dus hebben we ’m teruggegeven. Maar dat ging me wel aan mijn hart, het was een relikwie van de familie. Maar toen wist ik natuurlijk nog niet dat ik een jaar later zelf aan de beurt zou zijn... Het voelt toch prettig om het lintje min of meer weer terug te hebben.”