ACM legt forse boete op aan PZEM Energy voor overtreding regels

PZEM is eigenaar van enkele elektriciteitscentrales en wist dus wanneer deze centrales bijvoorbeeld moesten worden stilgezet. Deze informatie kan invloed hebben op de prijs die in de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat het bedrijf de regels over het tijdig en juist openbaar maken van voorwetenschap heeft overtreden. Hierdoor had PZEM een kennisvoorsprong ten opzichte van andere marktdeelnemers. Het bedrijf heeft aangegeven dat zij inmiddels veranderingen in haar organisatie heeft doorgevoerd om de naleving te verbeteren.

In 2019 viel toezichthouder ACM onaangekondigd het kantoor van PZEM in Middelburg binnen. ,,Om de Europese energiemarkt goed te laten werken is het belangrijk dat alle bedrijven op gelijke voet beschikken over alle relevante informatie", stelt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. ,,Kennis over afschakelen of bijschakelen van productiecapaciteit is belangrijke informatie die invloed kan hebben op de prijs die op de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. Daarom moet een marktdeelnemer dit soort informatie snel en op de goede manier openbaar maken. Omdat uit ons onderzoek is gebleken dat PZEM dat niet altijd op de goede manier heeft gedaan, leggen we het bedrijf een boete van 150.000 euro op.”