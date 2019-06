Achttien maanden cel geëist voor ‘vriendendienst’

Z. wordt ervan verdacht in de periode augustus vorig jaar tot en met zijn aanhouding medio februari dit jaar te hebben gedeald in cocaïne en amfetamine. In zijn woning werd 111 gram cocaïne en 145 gram amfetamine aangetroffen plus nog eens 2400 euro in contanten. De drugs en het geld waren daar volgens Z. van een vriend voor een vriend geparkeerd. Voor wat het dealen betreft was er voor Z. niet zoveel aan de hand. Hij had hooguit twee goede kennissen zo heel af en toe van cocaïne voorzien en één gram coke leverde hem een tientje op. ,,Ieder tientje dat ik kan verdienen is meegenomen” verklaarde Z., die zijn gezin van zeven mensen moet onderhouden van een uitkering.