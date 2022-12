Achttien maanden cel geëist voor ontucht met dochter na pornoparty

Voor officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk stond het vast: de 53-jarige Terneuzenaar G. L. had zich zeker acht jaar schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van zijn minderjarige dochter. Daarvoor eiste hij woensdag in Middelburg een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan een derde voorwaardelijk.

Het zou allemaal zijn gebeurd in de periode 2010 tot en met medio 2018 en vaak na een porno-/seksparty met XTC en cocaïne in de woning van L. Volgens de verklaring van het meisje lag ze op de bank onder een dekentje en had haar vader aan haar zitten ‘friemelen’.

Hetzelfde zou zijn gebeurd toen ze nog in de hoogslaper in de ouderlijke slaapkamer sliep en L. haar had betast. Op enig moment vertelde L. zijn toenmalige echtgenote wat hij had gedaan (,,grapje’') en werd prompt getrakteerd op een bloedneus. Het stel is inmiddels uit elkaar en vorig jaar deed het meisje - nu 16 jaar - aangifte.

Op die aangifte en het politieverhoor viel volgens L.’s raadsman Joost Grootjes wel het een en ander af te dingen. Vragen kon ze nauwelijks beantwoorden en áls ze een antwoord had was het vaag. Ook kon ze niet duidelijk maken wát haar vader zou hebben gedaan. Daarnaast had niemand, ook haar broertjes en haar moeder niet, ooit iets gemerkt van de vermeende handelingen die in de woonkamer zouden hebben plaatsgevonden.

Tijdens de behandeling zat L. hoog in zijn emoties. Liet de rechters niet uitpraten, schreeuwde luidkeels dat het allemaal één grote leugen was en dat het voornamelijk om geld zou gaan. L. moest dan ook divers keren tot kalmte worden gemaand. Overigens was er geen schadevergoeding gevraagd. ,,Ik snap hier geen pleuris van’', tierde L. ,,Mijn dochter is altijd mijn beste vriendin geweest, en hier begrijp ik niks van. Ik ga met oudere vrouwen naar bed en ik heb niks met kinderen. Van kinderen blijf je af.’'

De uitspraak is 4 januari.