Achteruit binnenrijden in Oudedorp, dat is wel zo makkelijk

Jacqueline de Poorter (57) kwam er in 1995 wonen. Ze had eerder nog nooit van Oudedorp gehoord. ,,Ik moest wennen, ik kwam uit de binnenstad van Middelburg. Maar het is een geweldige plek.” Haar man Martin van Nieulande is een echte duivenmelker. Zestig vogels, het is een schatting. Onlangs hebben ze nog heel goed gepresteerd op de vlucht van Pau.

Dat we Jacqueline thuis treffen, heeft alles met corona te maken. Ze werkt voor het voormalige Arduin, tegenwoordig zorginstelling 's Heeren Loo. Sinds begin maart is het kantoor gesloten. Ze is actief voor het flexbureau, zit in de planning en de werving. ,,Oh ja, schrijf maar dat we nog mensen zoeken die niveau 4 hebben.” Niveau 4? ,,Gehandicaptenzorg, dat weten ze wel.” Nu ze vanuit huis werkt, wandelt ze veel in de omgeving: ,,Dat was voor mij echt een ontdekking. Als ik terug kom lopen denk ik: wat is het hier mooi, wat is dat een gaaf straatje tussen de bomen.” Het is een buurtschap met gevoel: ,,De mensen kennen elkaar. Vorig jaar is Blaas de Ridder van even verderop overleden. Dat hakte er wel in, de hele straat was op het afscheid. "