Achter de vliedberg in Westkerke, dat scheelt een jas

Buurtschappen en gehuchten in ZeelandHet is de laatste vliedberg op Tholen, de laatste van twaalf die er ooit waren. De heuvel biedt nog steeds bescherming. Niet zozeer tegen het water sinds de Oosterschelde is getemd. Roofzuchtige hordes worden ook niet meteen verwacht, dat was meer een kwestie duizend jaar geleden toen er een houten mottekasteel op de heuvel werd gebouwd.

,,Het draait”, zegt Majke Koolen, ,,om de wind. Als die uit het zuidwesten blaast, merk ik er in mijn tuin niets van. Ik zit in de luwte achter de terp, heerlijk, dat scheelt een jas.”

Het is overigens niet alles hosanna als het over de ruim zeven meter hoge berg gaat. Hoor maar wat Majkes buurvrouw Jolanda Polderman zegt: ,,De vliedberg ligt er verschrikkelijk bij. Hij is niet eens gemaaid. Tot begin deze eeuw groeiden er bomen en struiken op. Dat zag er prachtig uit. Maar de berg moest zo nodig in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Nu hebben we een bult met gras erop. Het is geen gezicht.”

Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag de tweede aflevering: Westkerke in de Scherpenissepolder op Tholen.

We zijn afgereisd naar Westkerke. Centraal op Tholen, zal één van de bewoners later zeggen. Maar dat is dan toch gevoelsmatig, want op de kaart zitten we in de zuidelijke polders van het eiland. Zeven huizen groot onder de rook van Scherpenisse. Veertien inwoners, als Majke zich niet mistelt. Haar treffen we als eerste nadat we de doodlopende weg na het straatnaambordje Westkerke zijn ingelopen.

Ben je bang voor de hond, vraagt ze ter introductie. Als we geruststellend hebben geantwoord, maken we kennis met Queenie, die genoemd is naar de Engelse Queen Elizabeth in de hoop dat ze net zo oud mag worden. Wat niet waarschijnlijk is. Queenie blijkt een majestueuze Ierse Wolfshond van drie jaar die - vreest Majke - al halverwege haar levensloop is. Dat is het lot van grote honden. Ze is belangrijk: ,,Queenie heeft me de coronatijd doorgeholpen en heeft me het verlies van mijn vorig jaar overleden man helpen verwerken.”

Rust, ruimte, vrijheid en fijne buren