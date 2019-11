Achter de schermen bij treinconducteur Levi Parlevliet: ‘Zoveel meer dan kaartjes controleren’

Als hij zijn beroep prijsgeeft, krijgt Levi Parlevliet op verjaardagen en feestjes altijd de standaardopmerking ‘Dan was je zeker vertraagd?’ ,,Het gaat inderdaad altijd over tijd. Daar mag iedereen grapjes over maken, ik doe er zelf graag aan mee. Het klopt, treinen zijn wel eens te laat. Mensen vergeten alleen dat ook 95 procent exact op tijd is en we in Nederland het op één na beste spoorwegnetwerk van Europa hebben.”