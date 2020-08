Acht tips over verdachte van gewelddadige overval op Middelburgse juwelier

VIDEO ‘Megamossel’ uit Geersdijk onderweg naar Yerseke

26 augustus GEERSDIJK - Het mosselmannetje in Yerseke krijgt binnenkort concurrentie van een sculptuur van een megamossel. Het kunstwerk dat jarenlang voor de deur van de voormalige basisschool in Geersdijk lag, is woensdag op transport gegaan om -via een tussenstop in Vlissingen- in Yerseke aan een tweede leven te beginnen.