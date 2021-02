Acht partijen ontbreken in Zeeland bij verkiezingen Tweede Kamer

column oscar garschagen Krijgen we werkijs of zwart ijs, dat is nu de kwestie

7:00 Winterweer nadert, de schaatskoorts stijgt. Het weerbericht is slecht nieuws voor politici, behalve voor VVD-lijstrekker Mark Rutte. Wie is, als de ijsbanen open gaan, nog geïnteresseerd in de pogingen van zijn concurrenten om hem, ’Teflon-Rutte’, te breken. Krijgen we werkijs of zwart ijs, dat is nu de kwestie. Alleen nieuwsjunks in de Hilversumse meningenfabrieken kijken maandag naar het eerste lijsttrekkersdebat in het, hopelijk bevroren, noorden des lands. De rest van Nederland weet dat de race al is gelopen. Om een CDA-verkiezingsslogan uit 1986 te parafraseren: Rutte mag zijn corona-karwei afmaken.