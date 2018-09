Acht maanden cel voor dealende Hagenees

El H. werd ervan verdacht in de tijd dat hij nog in Terneuzen woonde te hebben gehandeld in harddrugs. Dat zou zijn gebeurd in de maanden april en mei van dit jaar. El. H. erkende naast zijn handel in cocaïne ook de laatste twee weken in heroïne te hebben gehandeld. Volgens El H. voelde hij zich daartoe gedwongen uit angst klanten te verliezen.