Acht boekverfilmingen strijden om prijs Film by the Sea

De acht kandidaten zijn: Daniel (gebaseerd op het boek Gegijzeld door IS van Puk Damsgård), Deutschstunde (De Duitse les van Siegfried Lenz), A dose of happiness (Fall and Salvation: The Confession of a Drug Addict van Vesela Toteva), The painted bird (De geverfde vogel van Jerzy Kosinski), Poppie Nongena (Die Swerfjaren van Poppie Nongena van Elsa Joubert), Shirley (naar de gelijknamige roman van Susan Scarf Merrell), Undtagelsen (The exception) (De uitzondering van Christian Jungersen) en Wendy (Peter and Wendy van J.M. Barrie).