Ach, mijn lieve Valentijn, mag die roos ook duurzaam (of roze) zijn?

Eten Amerikanen binnenkort Zeeuwse oesters? ‘Dat we weer mogen exporteren, is een prachtige kans’

In Yerseke hangt de vlag uit. Na een jarenlange ban kunnen Zeeuwse schelpdierhandelaren weer oesters en mosselen exporteren naar de Verenigde Staten. De hamvraag is: krijgen ze er voet aan de grond? ,,Dat moeten we onderzoeken, maar dit is wel een prachtige kans.”

7 februari