Abra Trouwborst-Voets, een bron van hoop en liefde: ,Zij kon altijd al beter geven dan ontvangen’

Uit het levenTussen diagnose en datum van overlijden zaten vijf weken. Toch overleed Abra Trouwborst–Voets deze winter rustig en vol vertrouwen. Een warme en krachtige vrouw, die velen inspireerde. Ze werd rond haar vijftigste levensjaar weduwe, was moeder van drie bijna volwassen kinderen en voedde haar jongste dochter Jedidja, een nakomertje, liefdevol in haar eentje op.

Abra Trouwborst–Voets

1939 – 2022

Die woensdagavond begin januari had Jedidja de Rijke-Trouwborst (39) het gevoel dat het niet goed ging met haar moeder. Aanleiding voor die onrust leek er aanvankelijk niet te zijn. Maar de volgende dag kwam het bericht dat Abra Trouwborst-Voets (82) onwel geworden was en met hevige buikklachten in het Adrz in Goes werd opgenomen. Diagnose: een agressieve tumor in de darmen, met uitzaaiingen naar de lever.

Toen Jedidja haar moeder bezocht, was die in tranen. ,,Ik vroeg: ‘Ben je bang om dood te gaan?’, maar dat was het niet. Ze zei dat ze graag naar de Heere wilde, alleen vond ze het moeilijk ons te moeten loslaten.”

Het is illustratief voor hoe Abra in het leven stond. In de weken erna kwamen vijfhonderd kaarten van familie, vriendinnen en kennissen binnen. Mensen schreven dat zij hun geestelijke moeder was, een bron van hoop en liefde, en hoe haar zorgvuldige betrokkenheid en onvoorwaardelijke steun hen tot voorbeeld was. ,,Zij kon altijd al beter geven dan ontvangen; als we haar complimenteerden of oprecht waardeerden, zei ze ‘Doe niet zo gek, joh’, of wuifde het weg. Dat ze zoveel voor anderen betekende, overweldigde haar.”

Dochter van herenboer

Abra groeide op als dochter van een herenboer in Hazerswoude. Ze werd vernoemd naar een vroeg gestorven broertje Abram. Ze was een doener, en hield van aanpakken. Tijdens de oorlog hadden ze onderduikers in huis, en hielp zij koeien melken, eieren rapen, kleren wassen, krantenpagina’s in vieren scheuren en aan een touwtje rijgen, om ze als toiletpapier naast de poepdoos te hangen.

Quote “Tijdens hun verkerings en verlovings­ja­ren schreven ze elkaar bijna vierhon­derd brieven. Moeder hield dat in een boekje bij.” Jedidja de Rijke-Trouwborst

Haar ouders waren gul en vrijgevig: ,,Neem nog een plakje; de slager snijdt zó dun’, zei haar moeder altijd. Het zou door de generaties heen een gevleugelde uitspraak worden. Maar zuinigheid leerde ze ook: ,,De looppop die ze in 1948 kreeg, heb ik hier nu staan. Ook spaarde ze ijverig voor treinkaartjes en bezocht Kees Trouwborst, die in ’s-Grevelduin-Capelle woonde. Ze kenden elkaar sinds 1959 uit een Wagenings zomerkamp, waar hij haar bij het kampvuur vroeg zijn meisje te zijn. Tijdens hun verkerings- en verlovingsjaren schreven ze elkaar bijna vierhonderd brieven. Moeder hield dat in een boekje bij.”

Na de huwelijksvoltrekking woonden ze in Waarde, waar hij werkzaam was als wiskundedocent en daarnaast theologie studeerde. Abra gaf handwerklessen op de mulo. In Benschop, waar Kees nadien predikant werd, betrokken ze een grote pastorie, werden de drie oudste kinderen geboren en nam zij - naast opvoeding en huishouding - allerlei taken in de gemeente op zich en organiseerde gezellige ontvangsten. ,,Tropenjaren”, noemde ze het later weleens gekscherend.

Als nakomertje kent Jedidja de hooizolders en het slootjespringen alleen uit de verhalen van haar twee broers en zus. ,,Ik heb een heel andere jeugd gehad; eerst op de volgende post in Vlaardingen, in de Randstad. En toen vader in 1990 overleed, was ik alleen met moeder in Middelburg.”

Volledig scherm Abra Trouwborst – Voets en haar jongste dochter Jedidja de Rijke-Trouwborst op het strand bij Vlissingen, november 2021. © Liesanne de Carpentier - Fotografie Puur Verbeeld

Ritme en regelmaat

Een moeder die niet knakte, en deze nieuwe levensfase met ritme en regelmaat vormgaf. Ze was goed georganiseerd en ging met alles gestructureerd te werk. Ze hield van mensen en verzorgen; was behulpzaam en sprong bij; iedereen was welkom; ze onderhield dierbare vriendschappen en leefde mee met verhalen en avonturen; genoot van koken en bakken en vrolijk gezelschap. De familierecepten voor arretje nov, rijst met kerrie en boterkoeken zijn vermaard. Ze was creatief en altijd bezig.

,,Die liefde en dat omzien naar elkaar, heeft ze mij voorgeleefd”, lacht Jedidja. ,,Er was ruimte voor ontmoeting en gesprek. Ook in mijn eigen gezin is het soms de zoete inval, en ook ik neem veel hooi op mijn vork. ‘Gaat het weer op z’n mams?’, vroegen mijn broers en zus toen ik voor na de begrafenis voor tweehonderd mensen haar boterkoek bakte.”

Quote Moeder neemt vast veel geheimen mee in haar graf Jedidja de Rijke-Trouwborst

Jarenlang weduwe

Abra was ruim 31 jaar weduwe en gewend aan alleen-zijn. Toch werd de laatste tijd het missen van onze vader sterker, weet Jedidja, en het verlangen naar de hemel ook. Maar tot die woensdag in januari stond haar moeder fit en vitaal in het leven.

Vaste rituelen droegen haar door de dagen heen. Zoals ze stofzuigde, afwaste en haar gymnastiekoefeningen deed, verzorgde ze haar innerlijk leven: naar de kerk en bidden, elke avond een uur op haar knieën - voor iedereen die het nodig had. ,,Als je verdrietig was of met een probleem worstelde, luisterde ze aandachtig en zei na afloop: ‘Nu weet ik wat me te doen staat’. Je wist dan dat er die avond extra voor je werd gebeden.”

Ze kon goed luisteren. ,,En ze zweeg; bij haar was je verhaal veilig. Moeder heeft vast veel geheimen meegenomen in haar graf.”

Laatste weken

De laatste vijf weken van haar leven werd Abra in haar appartement in Middelburg verzorgd. De vier kinderen waren zo veel mogelijk bij haar. Af en toe strekte ze haar vermoeide armen naar hen uit, streelde hun gezicht en stemde af, soms alleen met haar blik: ,,Hoe gaat het? Zijn jullie oké?”

Het script voor haar begrafenis lag al jaren klaar. Teksten, liederen, aanwijzingen voor de rouwkaarten. Ze nam nog bewust afscheid van elk kleinkind, en schreef voor alle dertien een zegen. Jedidja zat naast haar bed, laptop op schoot, en moeder dicteerde. Van die zegenteksten werden kaarten gedrukt, met een mooie foto van haarzelf erbij, die de kleinkinderen na afloop van de begrafenis zouden ontvangen.

,,Is er nog iets wat je wilt vertellen?”, vroeg Jedidja haar moeder in die dagen. Maar alles was al gezegd. Ze wisten dat ze van elkaar hielden, en dat het einde voor Abra geen einde betekende. ,,Blijf dicht bij de Heere”, zei ze nog maar eens zacht.