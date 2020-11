Abdijplein verschiet ook dit jaar van kleur. ‘Er lijden zoveel vrouwen uit het zicht van de maatschappij’

Maatschap­pe­lij­ke diensttijd voor Zeeuwse jongeren

18 november RENESSE - Zeeuwse jongeren gaan levensverhalen van Zeeuwse ouderen in beeld brengen voor het project Old-School. Jerry Rijstenbil is dolgelukkig dat ook in zijn provincie jongeren vaardigheden krijgen om zich maatschappelijk in te zetten.