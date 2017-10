Abdelkarim El-Fassi: We moeten elkaar onze kwetsbare kant laten zien

portretKinderen die sorry zeggen voor terrorisme, een confrontatie tussen Ali en zijn PVV-stemmende buurman. Abdelkarim El-Fassi raakt gevoelige snaren met zijn films. De regisseur maakt ze vanuit Rotterdam, maar gaat met zijn camera nog vaak terug naar zijn roots in Oost-Souburg. Want daar is het allemaal begonnen, op het schoolpleintje in de Witte Wijk.

Ja, d’r woont hier van alles”, glimlacht de postbode. Bij het ene huis in de Souburgse IJsselstraat staat een groot I LOVE JESUS-bord voor het raam, het andere heeft dichtgetrokken donkere lamellen. Voortuinen als stortplaatsen of strakbetegelde parkeerplekken. Oude barrels staan er en splinternieuwe Mercedessen. De kinderen die uit de gele voordeuren rennen, hebben allemaal een ander kleurtje. Maar spelen doen ze allemaal samen.

Het is nooit anders geweest, zegt Abdelkarim El-Fassi (32) terwijl hij zijn schoenen uittrekt en zijn moeder een kus geeft. Hij nestelt zich in één van de vele banken die de huiskamer van zijn ouders vullen, onder een goudomrande Korantekst. Negen kinderen zette zijn moeder op de wereld, maar ze zijn inmiddels allemaal het huis uit. Vier wonen in Vlissingen, vier in Rotterdam en dochter Zoulikha woont in Hong Kong. Abdelkarim en zijn zus Asma maken samen films. ,,Mijn vader, de expat was de eerste, ‘Toen ma naar Mars vertrok’ is net in première gegaan in het oude Luxor-Theater.’’

Tekst gaat verder onder de video.

Het is nu stil in huis, maar dat was vroeger vast anders?

,,Het was druk, altijd druk. Het leefde hier in huis. Ik was de zesde en sliep met twee broers op een kamer. Mijn ouders spraken de taal niet goed, dus wij moesten de Belastingdienst voor ze bellen. Er was altijd wel wat. Altijd geld tekort. Vanaf mijn twaalfde werkte ik op het land bij boer Knibbe en in de kassen van Abeele. Een hecht gezin, dat wel. Maar door de drukte was studeren lastig, dus ik was veel buiten. Voetballen met vrienden en daarna in debat. Altijd maar discussiëren, over de samenleving en alles wat zich daarin afspeelde. Zo intens en zo luid, dat buren er last van kregen. De politie werd er weleens bij gehaald. We stonden hier in contact met de hele wereld, we kwamen overal vandaan. Antillen, Suriname, Turkije, Colombia, Nederland. Ik was de enige in de klas met een Marokkaanse achtergrond. Eén van de weinigen in de wijk die naar het vwo ging.”

Veel filmfragmenten neem je hier op, in Souburg. Waarom doe je dat?

,,Ik heb er achttien jaar gewoond. Het is goed om je lokale identiteit te benadrukken. Er wordt een Marokkaanse identiteit op me geprojecteerd, maar opgroeien in Zeeland heeft misschien wel meer impact gehad dan dat mijn ouders uit Marokko komen. Het provinciale, het nuchtere van de mensen, de ruimte die je hier hebt. Zeeland heeft mij gevormd. Toch voelde ik al gauw dat het te klein werd voor mij. De grote stad trok mij en toen ik mijn diploma op het Scheldemond had behaald, ben ik vertrokken.”

Sta je nog steeds met één been in de witteyuppenbubbel en het andere in de multiculturele gemeenschap?

,,Ik heb net de sleutels gekregen van mijn nieuwe appartement op de vijftiende verdieping van een woontoren in Rotterdam-Zuid, dus nu ben ik een yup. Tegelijkertijd zit ik nog steeds in theehuizen. Het kan prima samen. Ik hou van het snelle van de stad, maar ik hou ook van de Marokkaanse cultuur. Die is soms benauwend, maar je hebt er veel aan elkaar. De liefdadigheid is groot. Toen mijn oude Renault gister de geest gaf, belde ik niet de ANWB maar mijn vriend. De Marokkaanse cultuur is heel collectief. In Nederland wordt juist het individualisme gepromoot. Maar als je in jezelf keert, zul je nooit veranderen. Dát is pas conservatief. En dat past eigenlijk helemaal niet bij dit land. Nederland is altijd een immigratieland geweest. Het is belachelijk dat we opeens muren willen optrekken. Het mooie van nieuwe mensen binnen je gemeenschap is dat je van elkaar kunt leren. Ik was laatst in Colombia en zag hoe mensen daar met elkaar omgaan. Ik ging naar een tentoonstelling van Fernando Botero. Prachtige kunst. Ik ging even naar buiten en een oude man kwam bij me zitten. Hij heette me welkom in zijn land en bedankte me voor mijn bezoek. We verstonden elkaar niet, maar we begrepen elkaar wel en hebben vervolgens een hele tijd met elkaar zitten praten. Hoe mooi is dat?”

In je documentaires staat de multiculturele gemeenschap centraal. Welke boodschap probeer je uit te dragen?

,,Ik kan nu een heel ingewikkelde filosofische, idealistische verhandeling gaan houden, maar 95 procent van wat ik laat zien, zijn heel triviale dingen. Boodschappen doen bij de Appie, gesprekken over kinderen. Dat is toch waar het om draait. Dat brengt mensen dichter bij elkaar.”

Wil je laten zien dat we allemaal meer op elkaar lijken dan we denken?

,,In zekere zin, wel. Maar het is niet dat ik per se de positieve kant wil belichten. De andere kant. Alsof het uitgangspunt is dat nieuwkomers slecht zijn. Toen Geert Wilders zijn minder-minder-minder-uitspraak had gedaan, werd ik gebeld door een omroep met de vraag of ze mijn documentaire 'Mijn vader, de expat' mochten uitzenden. Ik heb nee gezegd. Ik wil mijn film niet laten gebruiken als tegengeluid. De film is ook niet gemaakt vanwege Geert Wilders. Ik ben niet politiek en dat is de film ook niet. De film gaat over mijn vader, die in de jaren zeventig hierheen is gekomen. Net als duizenden anderen. Dat is een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, net als de Tachtigjarige Oorlog dat is. Er wonen hier een miljoen mensen die er nog maar net zijn. Die doe je tekort als je hun invloed beperkt tot het idee dat je bij de islamitische slager lekker goedkoop gehakt kunt kopen.”

Je maakte een film over je vader. Waarom nu nog een film over je moeder?

,,Ik vind het belangrijk om letterlijk een kijkje te geven in de keukens van heel veel moeders. Marokkaanse vrouwen van mijn moeders generatie zijn onzichtbaar. Ze zijn veroordeeld tot hun huis en nemen daar genoegen mee. Het is knap dat ze hun kinderen in zo’n beperkte ruimte klaarstomen voor de maatschappij die ze zelf amper kennen.”

Tekst gaat verder onder de video

Eigenlijk wilde je moeder helemaal niet dat er een film over haar werd gemaakt. Ze komt uiteindelijk ook nauwelijks in beeld.

,,Ook dat hoort bij die generatie; de anonimiteit en de bescheidenheid. Maar mijn moeder is een ongelooflijk grappige vrouw. Ik wist: als zij iets vertelt, moeten mensen lachen. Ik kom uit een cultuur van verhalenvertellers. Een orale cultuur, waarin weinig wordt vastgelegd. Ik heb geen foto’s van mezelf als kind. Wij allemaal niet. Maar verhalen zijn er des te meer. Mijn ouders komen uit Al-Hoceima in Noord-Marokko. Uit de bergen, zonder scholing, zonder kunst en cultuur. Jezelf op meerdere manieren uiten werd daar niet gestimuleerd. Maar mijn ouders zijn hierheen gekomen en daardoor hebben wij kansen gekregen. Eten is geen zorg meer en mijn generatie kan zich wél op allerlei manieren uiten. De film is geen herinnering aan Marokko. Marokko is voor mij een gepasseerd station. Ik wil niet blijven hangen in verhalen van immigranten, over waar zij vandaan komen. Mijn film werpt een blik op de toekomst.”

Hoe ziet jouw eigen toekomst eruit?

,,Dingen blijven maken die ertoe doen. Ik ben bezig met nieuwe projecten, maar uiteindelijk moeten we toch naar een speelfilm. Niet een traditionele, met alleen acteurs. Ik hou van mooie beelden, authentieke mensen die je raken. Er is een tijd geweest dat ik scherpe, venijnige columns schreef. Ik ben een provocateur, ik kan mensen uit de tent lokken. Maar die periode heb ik achter me gelaten. Deze tijd heeft humor nodig. Ontroering. We moeten elkaar onze kwetsbare kant laten zien. Pas dan kunnen we elkaar echt begrijpen.”