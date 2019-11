Aarnoud de Molennaar liep helemaal vast: ‘Veel in mijn hoofd is kapot gemaakt’

ls jochie werd Aarnoud de Molennaar zwaar gepest. Een beetje anders dan andere jongens en als ‘gewoon gereformeerde’ niet van de goede kerk tussen de christelijk- en oud-gereformeerden in Nieuwerkerk. Zijn ouders en broer steunden hem niet en leren was ook niet zijn ding. Een jaar studie aan de meao in Middelburg was wel een bevrijding, maar niet zijn bestemming. Een baan als verpleegkundige bij het Zweedse Rode Kruisziekenhuis in Zierikzee paste hem vervolgens wel als een handschoen.

Hoewel werken in de verpleging de vervulling van een roeping leek, liep Aarnoud na twee decennia muurvast in een depressie. Het kostte jaren om die te overwinnen. Maar vast werk zit er niet meer in, zonder medicijnen drukt de verantwoordelijkheid te zwaar. De levensvreugde komt nu van het werken in de tuin in Kats, het zingen in een koor, acteren en het maken en verstellen van toneelkleding.

Hoe kan een man die zijn ideale baan heeft gevonden zo diep in de put vallen?

,,De oorzaken liggen in het verleden heeft een psychiater me duidelijk gemaakt. Hoewel het werk beviel en me veel voldoening schonk, ben ik door een afdelingshoofd jaren vernederd en bekritiseerd. Als zwaar orthodoxe christen kon hij het niet hebben dat ik als homoseksueel mensen verzorgde en daar ook voor werd gewaardeerd. Ik kreeg jaren te horen dat ik niets kon en niets waard was. Samen met de krassen van een liefdeloze jeugd leidde dat tijdens een moeilijke periode in mijn relatie tot een peilloos diepe depressie. Het vergde jaren om weer een beetje overeind te krabbelen. ”

Als mensen waardering over je zorg en aandacht uitspreken, haal je daar toch genoeg zelfvertrouwen uit om je chef lekker in zijn eigen sop gaar te laten koken...

,,Zelfvertrouwen had ik totaal niet. Nooit opgebouwd in mijn jeugd. Te veel beschadigd door afwijzingen in mijn omgeving, ook mijn oudere broer pestte me. Totaal gebrek aan steun of waardering van mijn ouders leidde ertoe dat ik geen enkel gevoel van eigenwaarde had. Complimenten van patiënten in het ziekenhuis, ook uit mijn geboortedorp Nieuwerkerk, deden me wel goed, maar gaven me nog geen zelfrespect.”

Heb je je ouders en je broer hun houding voor de voeten geworpen?

,,Nee, niet echt. Ik heb mijn ouders de laatste jaren van hun leven verzorgd. Ik was een poos ontzettend kwaad na hun overlijden, maar laat het nu rusten. Behalve dat mijn ouders van vrienden en kennissen hoorden dat ik het goed deed als verpleegkundige, heeft mijn vader nog gezien dat ik wel degelijk wat kon. Hij was een man die alles kon maken wat zijn ogen zagen. Maar ik - en hij ook - ervoer bij het leggen van een laminaatvloer dat ik het beter kon dan hij. Mijn broer erkende laatst tijdens een verjaardag dat hij vaak een rotventje was richting mij tijdens onze jeugd. Dat hij het weet en toegeeft, is genoeg...”

Al die kennis over je verleden, de liefde van partner Peter Reinders en complimenten van vrienden en kennissen moeten je intussen toch wel zo veel kracht geven dat je de verpleging weer in kan?

,,Nee, dat zit er niet meer in. Er is te veel beschadigd in mijn hoofd in het verleden. Ik ben gelukkig met mijn man en geniet van toneel, zang en kleding maken. Maar ik moet wel medicijnen blijven slikken om niet opnieuw in een depressie te zakken.” Lachend: ,,Je dacht toch niet dat ik dit postuur van mezelf heb. Mijn omvang is puur te danken aan pillen.”

Geen betaalde baan, maar toch meer dan een werkweek druk, druk, druk. Hoe komt dat?

,,Ik ben in allerlei dingen gerold, die ik leuk vind. Al in de eerste jaren als verpleegkundige werd ik door een collega meegetroond naar toneelvereniging Rederijkers Zierikzee. Daar heb ik met heel veel plezier gespeeld. Door verhuizingen en de mindere periode kwam het er een tijdje niet van, maar ik speel intussen al weer een lange periode bij Muziektheater Zeeland.”

Je acteert niet alleen bij het Muziektheater, maar bent ook lid van de kledingcommissie. Hoe zit dat?

,,Mijn moeder vond, toen ik op mezelf ging wonen, dat ik ook wel wat eenvoudig verstelwerk moest kunnen doen. Ik bleek er handigheid en aardigheid in te hebben, zodat ik nu samen met Els Corstanje - eigenares van ’t Costuumpje - en Connie Traas voor de kostuums van het Muziektheater zorg. Ik ben vooral goed in het met eenvoudige ingrepen en middelen transformeren van kleding. Een ander kantje, bandje op randje aan een broek of jurk maakt een heel ander personage van iemand. ‘Aarnoud: randje, kantje, bandje’, is dan ook een gevleugelde uitdrukking als we aan het werk zijn.”

Quote Ik heb nog niet zo lang geleden ontdekt dat ik gaven heb als medium. Ik sta er wel voor open daar iets mee te doen Aarnoud de Molennaar

En het zingen? Je zingt in een klein ensemble.

,,Ja, dat is zo leuk om te doen. Ik zong eerder bij het koor Mag het licht uit. Maar intussen zing ik in vocaal ensemble Mensen aan de Schelde, gevormd door Peter, Marijke Dijkman en ik. De sopraan van Marijke, de tenor van Peter en mijn bas-bariton kleuren mooi bij elkaar. Hoewel we er nog wel een bas bij kunnen gebruiken om het nog voller te laten klinken.”

Bij welke gelegenheden treden jullie op?

,,Verzorgingshuizen boeken ons graag om ouderen mee te laten zingen met de liedjes uit hun jeugd. We staan op braderieën en markten. Tijdens de kerstperiode zijn we met kerstliederen in het Nederlands, Engels en Duits (Peter is Duitser van oorsprong) op veel plaatsen te horen. En we zingen tijdens toeristische ritjes van de Stoomtrein Goes-Borsele; echt geweldig leuk is dat. Ons repertoire is breed: oud-Hollandse meezingers en kerstliedjes dus, maar ook bekende popliedjes van de Beatles en veel anderen.”

De kerst komt eraan. Een drukke periode?