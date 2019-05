Aardrijkskunde Olympiade bij HZ in Middelburg

Alle Nederlandse bovenbouwleerlingen havo en vwo met aardrijkskunde in hun pakket zijn uitgenodigd voor de strijd om de titel beste aardrijkskundeleerling. De voorronde bestond uit een theorietoets. Wie daarvoor slaagde, is uitgenodigd voor de finale. Die wordt elk jaar op een andere hogeschool of universiteit gehouden. Geografische - en onderwijskundige instituten werken mee aan de Olympiade. In de finale moeten de deelnemers een theorietoets en een veldtoets maken. HZ geeft een inhoudelijk college met veldwerk in en rond Middelburg. Vrijdag 7 juni reikt dijkgraaf Toine Poppelaars de prijzen uit.