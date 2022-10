Aanvoer van Antwerpse grond naar Perkpolder kan doorgaan, rechter vindt strengere controle niet nodig

Het is niet de eerste rechtszaak over de ophoging van Perkpolder en ook niet de laatste. Voor een stranddorp met 200 huisjes, een wandelpromenade, een strand en een beachclub hoogt Waterzande BV het gebied bij de voormalige veerhaven op met anderhalf miljoen kuub grond uit de Antwerpse haven. Een groep omwonenden, verenigd in de Stichting Schone Polder (SSP), is bang dat die grond vervuild is.