Aanvaring op Westerschelde

Jolanda en Ilona wijzen de weg in het web van regelingen

8:52 KORTGENE - 'Liever waren we er niet geweest, maar onze ondersteuning is vaak nodig.' Mantelzorgmakelaar Ilona Vermare uit Kortgene windt er geen doekjes om. De zorg in Nederland is volgens haar nodeloos ingewikkeld ingericht. ,,Er is veel mogelijk, hoor. En aan goede wil ontbreekt het zeker niet. Maar er zijn zo veel regelingen met allemaal hun eigen regeltjes en voorwaarden dat veel mensen gewoon vastlopen.''