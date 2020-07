Aantal zelfmoorden in Zeeland daalt nog niet - ‘We moeten er met z'n allen méér over praten’

Het project Zeeland zonder Zelfmoord loopt nu een aantal jaren, maar dat zie je niet direct aan de cijfers. Hoe komt dat?

,,Een eenduidig antwoord is lastig te geven. Doordat in Zeeland weinig mensen wonen, gaat het in absolute aantallen niet om heel hoge cijfers. Daar gaan er niet zomaar twintig vanaf. Daarnaast is het voorkomen van zelfmoorden ook een zaak van de lange adem. We zetten heel nadrukkelijk in op het doorbreken van het taboe om erover te praten. Het moet tot iedereen doordringen dat we met z'n allen invloed kunnen hebben op die cijfers door het hier méér over te hebben. Je hoeft echt geen psychiater te zijn om wanhopige mensen te kunnen helpen. Vraag gewoon eens dóór als je de indruk hebt dat iemand problemen heeft, en trek aan de bel.”