Aantal Zeeuwse zorgstudenten stijgt spectaculair: ‘Zo'n extreme groei hadden we niet verwacht’

Engie ‘zeer verbaasd’ over razendsnel besluit voor aanleg zonnepark op beoogde locatie biovergis­ter

20:32 RILLAND - Engie is ‘zeer verbaasd’ over het tempo waarmee Reimerswaal het licht op groen heeft gezet heeft voor de bouw van een zonnepark in de hoop daarmee de bouw van een biovergister in de Bathpolder te dwarsbomen.