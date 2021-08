Aantal Zeeuwse winkeldiefstallen flink lager, ook na de lockdown

In totaal noteerde de politie de afgelopen zes maanden 218 winkeldiefstallen. Twee jaar geleden, toen er nog geen sprake was van het coronavirus, waren dat er 342. Dat komt neer op een daling van bijna 37 procent. Alleen in de provincies Drenthe en Limburg ging het nóg harder omlaag, zo blijkt uit een analyse door datadienst LocalFocus op basis van politiecijfers.

Meer dan de helft van de Zeeuwse winkeldiefstallen gebeuren in de gemeenten Middelburg en Vlissingen. In Middelburg nam het aantal incidenten, vergeleken met 2019, af van 114 naar 62, in Vlissingen van 87 naar 60. Ook de afname in de gemeente Sluis was opvallend: van 22 naar 6. In de gemeenten Hulst (van 0 naar 3), Kapelle (van 3 naar 9) en Schouwen-Duiveland (van 10 naar 12) sloegen winkeldieven juist vaker toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanwege de coronapandemie waren niet-essentiële winkels - zoals kledingzaken, tuincentra en warenhuizen - sinds medio december vorig jaar gesloten. Begin maart werd het weer mogelijk om op afspraak te winkelen. Eind april was het maken van een afspraak niet meer nodig.

Een kleine piek in mei

Dat was even zichtbaar in de cijfers. Het aantal winkeldiefstallen kende in mei een kleine piek van 56, bijna twee keer zoveel als in de maanden ervoor. Toch is dat nog steeds een stuk lager dan in mei 2019, toen 90 gevallen werden gemeld. In juni van dit jaar zakte het aantal diefstallen weer terug naar het niveau van de eerste vier maanden.