Aantal Zeeuwse kinderen in arme gezinnen gelijk

VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwse kinderen dat opgroeit in gezinnen met zeer lage inkomen is vorig jaar nauwelijks veranderd. In Nederland leeft 8,1 procent van de kinderen in zo'n gezin, in de provincie Zeeland gaat het om 7,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In drie provincies (Gelderland, Utrecht en Overijssel) ligt dit percentage lager, in de zeven andere provincies leven naar verhouding meer kinderen in arme gezinnen dan in Zeeland. Zuid-Holland heeft relatief de meeste gezinnen die (langdurig) een zeer laag inkomen hebben.

In Zeeland ging het vorig jaar afgerond om 5000 kinderen die één jaar of langer met armoede te maken hebben. De meeste zijn te vinden in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, namelijk 800 kinderen in elk van deze gemeenten. Hoewel in Vlissingen het aantal kinderen die in armoede dreigen op te groeien vorig jaar wat afnam, wonen volgens het CBS in deze gemeente naar verhouding de meeste kinderen in arme gezinnen, namelijk één op de negen (11 procent). Van de grote gemeenten in Zeeland zitten verder Terneuzen (8,8 procent) en Middelburg (8,5 procent) boven het landelijk gemiddelde.