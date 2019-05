Aantal Zeeuwen dat organen wil afstaan nauwelijks gestegen

BRU33 wordt ZZ10: ‘Gelukkig blijft dit schip op ons eiland’

14:10 ZIERIKZEE - En alweer verdwijnt er een kotter uit de haven van Bruinisse: Mossel- en Kokkelvisbedrijf Kik heeft de Bru33 ‘Dolfijn’ verkocht aan mosselkwekerij Schot in Zierikzee. Die neemt ook zes kweekpercelen in de Waddenzee en twee in de Oosterschelde over.