Aantal WW-uitkeringen in Zeeland vorig jaar sterk gedaald

De afname van het aantal WW-uitkeringen was niet in alle Zeeuwse gemeenten even groot. koploper is Noord-Beveland, waar het aantal WW-uitkeringen in 2018 met 33 procent daalde, gevolgd door Kapelle (-29%) en Tholen (-29%). De gemeente Reimerswaal (-6%) noteerde de kleinste afname, samen met Borsele (-15%) en Veere (-20%)

Het WW-percentage in Zeeland daalde in een jaar tijd van 3,2% in december 2017 naar 2,5% in december 2018. Landelijk daalde het WW-percentage in dezelfde periode van 3,7% naar 2,9%. Landelijk liep het aantal lopende WW-uitkeringen in de afgelopen 12 maanden met 20 procent terugtot 262.700.