Aantal ww-uitkeringen in Zeeland daalt verder

In heel het land daalt het aantal ww-uitkeringen, maar de afname gaat in Zeeland nog net iets harder dan het landelijke gemiddelde. Dat is opmerkelijk want Zeeland kent al het laagste percentage mensen met een ww-uitkering, namelijk 2,6 procent. Het landelijk ww-percentage is 3,2 procent. Ook als werklozen zonder ww-uitkering worden meegeteld, is Zeeland de provincie met het laagste percentage werkzoekenden.