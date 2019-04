Aantal WW-uitkeringen in Zeeland daalt, veel banen in de horeca

VLISSINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland daalde in maart met 4 procent in vergelijking met de vorige maand. Ten opzichte van maart 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 23 procent. Voor werkzoekenden zijn er goede kansen in de horeca. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind maart telde Zeeland 4700 lopende WW-uitkeringen. Dat was 4 procent minder dan in februari. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 2 procent af tot 267.700 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 23 procent. De landelijke afname was met 18 procent minder sterk dan in Zeeland. Het WW-percentage in maart 2019 bedroeg in Zeeland 2,4 procent, wat lager was dan het landelijke WW-percentage van 2,9 procent in die maand.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen varieert sterk per seizoen. Zo is de instroom het hoogst in de winter en het laagst in de lente. Daarnaast verschilt de instroom in de WW ook per regio.

Seizoensgevoelig

In het noorden van Nederland, maar ook in Limburg en Zeeland is de WW-instroom veel gevoeliger voor seizoensinvloeden dan in de overige delen van het land. Deze regionale verschillen worden onder meer bepaald doordat in die regio’s relatief veel seizoengevoelige beroepen voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan beroepen die voor een groot deel buiten worden uitgeoefend (bijvoorbeeld in de bouw en de landbouw), maar ook aan beroepen met een sterke invloed vanuit het toerisme (bijvoorbeeld in de horeca).

Een hoog aandeel horecabanen in de werkgelegenheid kan dus een van de verklaringen zijn voor de grotere seizoengevoeligheid van de instroom in de WW. In Zeeland blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Het aandeel horecabanen in de werkgelegenheid ligt in Zeeland op 8 procent. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (5 procent).

