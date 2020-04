Aantal verkochte woningen stijgt landelijk het snelste in Zeeland. En de huizen zijn duurder dan ooit

De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op 326.000 euro. Vooral appartementen zijn duurder geworden. In maart is tijdens de corona-uitbraak en de daarop volgende lockdown in Zeeland nog een flink aantal woningen verkocht. Volgens kwartaalcijfers van de makelaarsvereniging NVM kregen 600 woningen in de afgelopen drie maanden een nieuwe eigenaar. Een jaar geleden waren dat er 571 in dezelfde periode.