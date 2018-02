Aantal studenten bij HZ groeit licht

VLISSINGEN - Het aantal nieuwe HZ-studenten in Vlissingen is voor het tweede jaar op rij gestegen. Vooral de opleidingen voor gezondheidszorg en onderwijs kennen een groeiende belangstelling.

De HZ University of Applied Sciences heeft afgelopen najaar 1171 nieuwe studenten ingeschreven, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dat zijn er 5 meer dan in het studiejaar 2016/2017 en 45 meer dan het jaar daarvoor.

Daarmee zit de hogeschool in bescheiden mate in de lift, na de terugval in 2015. Toen daalde de instroom in één jaar met 86 studenten. In het hele land nam het aantal studenten in die periode af, door de invoering van het leenstelsel.

Sindsdien groeien hogescholen weer. Landelijk is het aantal nieuwe studenten dit studiejaar met 5,5 procent gestegen tot bijna 107.000. De HZ volgt de trend, zij het minder uitbundig.

Nederland telt nu meer hbo-studenten dan ooit: ruim 453.000. In Vlissingen zijn dat er 4710. Dat is nog geen record, want drie jaar geleden liepen 4818 studenten bij de HZ rond.

Topjaren

De 'topjaren' 2013 en 2014 hebben er wel toe geleid dat afgelopen studiejaar ongekend veel HZ-studenten hun diploma behaalden: 888. Drie jaar eerder waren dat er nog 'maar' 659.

Vooral studies op het gebied van gezondheidszorg, een sector waar veel vraag naar personeel is, zien de belangstelling snel groeien. In Vlissingen gaat het dit jaar om 186 nieuwe studenten, 29 meer dan in 2016 en 48 meer dan in 2015.

Ook de sector onderwijs kent een opvallende stijging: van 54 naar 83. Dat is te danken aan de pabo, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs, die met het oog op het dreigende lerarentekort weer in trek is.