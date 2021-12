Aantal sterfgevallen in Zeeland piekt: bijna twee keer zo hoog als normaal

Eind vorige maand spraken de Zeeuwse crematoria al over topdrukte. Het einde daarvan is nog niet in zicht. Normaal ligt het aantal overlijdens in de provincie vrijwel altijd onder de honderd per week. Sinds half november gaat het om zeker 120 overledenen per week. De jongste gegevens die het CBS vrijdag publiceerde, laten nog hogere cijfers zien. Het statistiekbureau schat dat vorige week in Zeeland 145 mensen overleden.