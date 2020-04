Aantal sterfgevallen in Zeeland begin april nauwelijks toegenomen

MIDDELBURG - Tot en met de eerste week van april is het aantal sterfgevallen in Zeeland niet veel hoger dan gemiddeld. Het CBS publiceerde donderdag het aantal overlijdens in week 14 (30 maart-5 april).

Begin april de sterfte was de sterfte in instellingen als verpleeghuizen landelijk gezien bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg was sprake van een sterke toename.

Huishoudens

In Zeeland was het aantal sterfgevallen in instellingen iets hoger in de eerste week van april. In de laatste week van maart was juist sprake van minder sterfte dan gemiddeld.